Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब की पब्लिक सेक्टर कंपनियां में हो रहा बड़ा Scam! हरसिमरत बादल का AAP सरकार पर वार

पंजाब की पब्लिक सेक्टर कंपनियां में हो रहा बड़ा Scam! हरसिमरत बादल का AAP सरकार पर वार

Edited By Updated: 11 Feb, 2026 03:33 PM

harsimrat badal spoke about public sector companies

शिरोमणि अकाली दल की संसद हरसिमरत कौर बादल ने पब्लिक सेक्टर कंपनियों की खराब फाइनेंशियल हालत को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला किया है।

पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल की संसद हरसिमरत कौर बादल ने पब्लिक सेक्टर कंपनियों की खराब फाइनेंशियल हालत को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा घाटे वाली पब्लिक सेक्टर कंपनियों वाला राज्य बनकर एक और 'शक वाली उपलब्धि' हासिल की है।

PunjabKesari

हरसिमरत बादल ने कहा कि पंजाब में इन सरकारी कंपनियों का टर्नओवर दूसरे राज्यों की ऐसी ही कंपनियों से दोगुना है, फिर भी वे भारी घाटे में चल रही हैं। उनके मुताबिक, यह स्थिति सीधे तौर पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की ओर इशारा करती है। अपने बयान में, उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया और इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी कंपनियों, बोर्ड और संस्थाओं से पैसा कैसे निकाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कथित स्कैम का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!