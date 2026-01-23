चंडीगढ़ के GMCH-32 अस्पताल में गिरी फॉल सीलिंग, इधर-उधर भागे लोग...

चंडीगढ़ के जीएमसीएच-32 अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के जीएमसीएच-32 अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मेन गेट की फॉल सीलिंग अचानक गिर गई। हादसे के समय मौके पर मरीज, उनके परिजन और सुरक्षा कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

सूत्रों के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर सीलिंग कुछ सेकंड पहले या बाद में गिरती तो कई लोगों को गंभीर चोटें आ सकती थीं।

गौरतलब है कि इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन महज 8 महीने पहले, 8 अगस्त 2025 को किया गया था। नए बने अस्पताल में इस तरह की घटना ने प्रशासन और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।