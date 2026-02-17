Main Menu

केंद्र सरकार के पास पहुंची पंजाब के DGP और मुख्य सचिव की शिकायत! सुखजिंदर रंधावा ने लिखा पत्र

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 12:17 PM

चंडीगढ़/गुरदासपुर: गुरदासपुर से लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोगा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के राजनीतिकरण को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को शिकायत पत्र लिखा है। रंधावा ने आरोप लगाया कि नशा विरोधी अभियान के नाम पर आयोजित यह कार्यक्रम वास्तव में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रैली था।

रंधावा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के झंडों और चुनाव चिह्नों का खुलकर इस्तेमाल किया गया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मंच पर मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और केजरीवाल के राजनीतिक भाषण ने इस सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। सबसे गंभीर चिंता जताते हुए रंधावा ने मंच पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) नियम, 1968 का नियम 5 अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। उनके अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों की ऐसी मौजूदगी प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है।

कांग्रेस नेता ने मांग की है कि पंजाब सरकार से इस कार्यक्रम की प्रकृति और इसमें अधिकारियों की भूमिका को लेकर रिपोर्ट तलब की जाए। यह जांच की जाए कि क्या अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है और जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। रंधावा ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सिविल सेवाओं और राजनीतिक मंचों के बीच स्पष्ट दूरी होना जरूरी है। इस पत्र की एक प्रति भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को भी भेजी गई है।

