    Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 08:30 AM

rashifal in hindi

​​​​​​​मेष : व्हीकल्स की सेल परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपनी

मेष : व्हीकल्स की सेल परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की बेहतर रिटर्न मिलेगी।

वृष: सरकारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, बड़े लोगों का सपोर्टिव रुख आपके किसी काम को संवारने में मददगार सिद्ध होगा।

मिथुन: आम सितारा सुदृढ़, यत्न करने पर कोइ स्कीम-प्रोग्राम अपनी मन्जिल की तरफ कुछ आगे बढ़ सकता है, तेज प्रभाव बना रहेगा।

कर्क:  सेहत के लिए ग्रह ढीला, मर्यादित खान-पान करना ठीक रहेगा, सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय तथा बाथरूम में पांव जमाकर चलें-फिरें।

सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चा पर कुछ तनातनी रहने का डर।

कन्या : दुश्मनों की हरकतों-शरारतों पर नजर रखें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देंगे।

तुला: संतान की किसी समस्या को टैक्टफुली हैंडल करें, क्योंकि वह किसी समय आपकी किसी बात को अनसुना कर सकती है।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपको ज्यादा मेहनत तथा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, वैसे प्रभाव-दबदबा बना रहेगा।

धनु :  बड़े लोग तालमेल रखेंगे तथा आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, मगर घटिया लोग तथा साथी परेशानी दे सकते हैं।

मकर: सितारा आमदन के लिए तो अच्छा है, किंतु कोई भी कारोबारी कोशिश सहजता के साथ न करें।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर तबीयत में तेजी।

मीन : सितारा चूंकि नुकसान परेशानी वाला है, इसलिए लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के साथ अटैंटिव रहकर करें।

