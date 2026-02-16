Main Menu

Aaj Ka Good Luck (17th February 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 06:07 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck Vedic Astrology Prediction17th February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। आज का दिन विशेष रूप से कर्म, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। यदि आप अपनी राशि...

Aaj Ka Good Luck Vedic Astrology Prediction17th February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। आज का दिन विशेष रूप से कर्म, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। यदि आप अपनी राशि के अनुसार छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। 

आइए जानते हैं आज का गुडलक और प्रभावी उपाय: 17 फरवरी 2026 को भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो सकारात्मक सोच और सच्चे मन से प्रयास करेंगे। छोटे-छोटे ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज का दिन कर्म और विश्वास दोनों का है। धैर्य रखें और ईश्वर पर आस्था बनाए रखें।

मेष राशि – आत्मविश्वास ही आपका गुडलक है।
गुडलक संकेत: कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी।
क्या करें: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र पहनें।
उपाय: “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें।

वृषभ राशि – आर्थिक स्थिरता का दिन है।
गुडलक संकेत: धन लाभ के योग हैं।
क्या करें: सफेद मिठाई का दान करें।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

मिथुन राशि – संवाद से मिलेगा लाभ।
गुडलक संकेत: नई पहचान से फायदा होगा।
क्या करें: हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि – पारिवारिक सुख बनेगा भाग्य।
गुडलक संकेत: घर में शुभ समाचार आएगा।
क्या करें: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें (रात में)।
उपाय: “ॐ सोमाय नमः” का जाप करें।

सिंह राशि – नेतृत्व से खुलेगा भाग्य।
गुडलक संकेत: प्रमोशन या सम्मान की प्राप्ति।
क्या करें: तांबे के बर्तन में जल पीएं।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि – मेहनत का मिलेगा फल।
गुडलक संकेत: रुका हुआ काम होगा पूरा।
क्या करें: हरे मूंग का दान करें।
उपाय: बुधवार को गणपति का स्मरण करें।

तुला राशि – रिश्तों से मिलेगा लाभ।
गुडलक संकेत: प्रेम और साझेदारी में सफलता मिलेगी।
क्या करें: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक राशि – साहस बनेगा सौभाग्य।
गुडलक संकेत: अचानक धन लाभ होगा।
क्या करें: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
उपाय: “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें।

धनु राशि – शिक्षा और करियर में सफलता। 
गुडलक संकेत: परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता।
क्या करें: पीले वस्त्र पहनें।
उपाय: बृहस्पति देव को चने की दाल अर्पित करें।

मकर राशि – अनुशासन से मिलेगा भाग्य।
गुडलक संकेत: वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
क्या करें: काले तिल का दान करें।
उपाय: “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जाप करें।

कुंभ राशि – नए अवसरों का दिन है।
गुडलक संकेत: नई योजना से लाभ मिलेगा।
क्या करें: जरूरतमंद को कंबल दान करें।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

मीन राशि – आध्यात्मिक ऊर्जा से सफलता मिलेगी।
गुडलक संकेत: मनोकामना पूर्ति होगी।
क्या करें: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।

