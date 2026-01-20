पंजाब केसरी पर हमले के विरोध में जालंधर नगर निगम दफ्तर में कांग्रेस ने दिया धरना, दी चेतावनी

Edited By Urmila, Updated: 20 Jan, 2026 02:14 PM

जालंधर : जालंधर नगर निगम ऑफिस में कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब केसरी अखबार पर हमले के विरोध में किया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने गहरी चिंता जताई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि पंजाब केसरी सालों से निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और उस पर हमला प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है और अखबारों या पत्रकारों को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के दौरान मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मामले में न्याय नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा।

