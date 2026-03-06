Iran Israel war: युद्ध के बीच ईरान में मचा कोहराम, 7 दिन में 1332 मौतें और 3000 घर हुए तबाह

35 minutes ago
37 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
8 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Edited By Radhika,Updated: 06 Mar, 2026 04:59 PM
ईरान और इजरायल, अमेरिका के बीच युद्ध को आज सात दिन चुके हैं। इस युद्ध को लेकर खबर सामने आई है कि ईरान में मरने वालों की संख्या 1332 हो गई है, जबकि 3,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं।
खबर अभी अपडेट की जा रही है।
इंटरनेशनल डेस्क: ईरान और इजरायल, अमेरिका के बीच युद्ध को आज सात दिन चुके हैं। इस युद्ध को लेकर खबर सामने आई है कि ईरान में मरने वालों की संख्या 1332 हो गई है, जबकि 3,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं।
खबर अभी अपडेट की जा रही है।
US Israel Iran War: दोहा में 3 जोरदार धमाकों से मचा हड़कंप, ईरान का अमेरिका समर्थक देशों पर वार
Iran-Israel War: कभी 'जिगरी दोस्त' रहे ये देश, आखिर कैसे बने एक-दूसरे के खून के प्यासे? जानें पूरी...
US-Iran WAR :इजराइल ईरान युद्ध से भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, 60,000 से ज्यादा बुकिंग...
Iran–Israel War की आग में झुलस सकता है भारत का विदेशी व्यापार, बढ़ेगी महंगाई! एक्सपर्ट से जानें
Israel attack On Iran: इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, एयरस्पेस बंद, सायरन बजाकर नागरिकों को बंकरों...
US-Israel Iran War: अयातुल्ला खामेनेई की मौत की खबर से दुनिया में हड़कंप, आसमान छू सकती हैं तेल की...
US-Israel Iran Strike : 51 छात्रों की मौत... ईरान पर इजराइल-US की ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक
Israel Iran War: पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई की पत्नी की भी मौत, हमले में हुई थीं घायल
इजरायल–ईरान युद्ध के बीच तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया 24x7...
Israel Iran War : जंग के बीच PM मोदी ने सऊदी प्रिंस-बहरीन से की बात, दोनों देशों पर हुए हमलों की...
Israel Attacks Iran Impact: इजरायल–ईरान युद्ध भड़का: सोना-चांदी से पेट्रोल-डीजल तक सब होगा महंगा!...
Iran US Israel War : अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल
Israel attack On Iran: इजरायल के ईरान पर अटैक से डरा ईराक, हमले के खतरे के डर से एरबिल एयरपोर्ट...
USD $
06/03/2026 16:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी छवि
वृषभ राशि
आज धैर्य और संयम की जरूरत है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से
मिथुन राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि
भावनात्मक रूप से आज थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ की
सिंह राशि
आज आपका नेतृत्व कौशल उभरकर सामने आएगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं।
कन्या राशि
आज कामकाज में व्यस्तता अधिक रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। निवेश से पहले विशेषज्ञ की
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों
वृश्चिक राशि
आज आत्मविश्लेषण का दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान होगा
धनु राशि
भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में
मकर राशि
आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। व्यवसाय में नई डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद
कुंभ राशि
आज रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में
मीन राशि
आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। घर में
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes