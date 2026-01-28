PM मोदी के दौरे से पहले हलवारा एयरपोर्ट फिर चर्चा में ! उदघाटन की जताई जा रही संभावना

हलवारा एयरपोर्ट का इंतजार आखिर खत्म होने जा रहा है, जिसके तहत PM नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को पंजाब दौरे के दौरान प्रोजेक्ट का उदघाटन कर सकते हैं।

यहां बताना उचित होगा कि हलवारा एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद करीब 3 साल की देरी के बावजूद अब तक प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। हालांकि केंद्र व पंजाब सरकार के नेताओं सहित जिला प्रशासन व पी डब्ल्यू डी के अफसरों द्वारा काफी देर से प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन उसके उदघाटन का इंतजार काफी लंबा हो गया है। क्योंकि पहले पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी द्वारा उदघाटन करने का दावा किया गया था, जो प्रोग्राम ड्राप हो गया।

अब पीएम मोदी 1 फरवरी को पंजाब दौरे पर आ रहे हैं तो उनके द्वारा हलवारा एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का वर्चुअल तौर पर उदघाटन करने की चर्चा सुनने को मिल रही है। हालांकि इस संबंध में कोई भी नेता या अफसर खुलकर बोलने को तैयार नही हैं, लेकिन पीएम के प्रोग्राम से ठीक पहले डी सी द्वारा बुधवार को पुलिस व पी डब्ल्यू डी व अन्य विभागों के अफसरों के साथ साइट विजिट की गई। इसी मुद्दे पर सीएम भगवंत मान द्वारा भी वीरवार को चंडीगढ में मीटिंग बुलाने की सूचना है।

इस वजह से हुई है देरी

इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एस्टीमेट बनाकर टेंडर लगाने में पी डब्ल्यू द्वारा काफी समय लगाया गया। फिर एयरफोर्स व एयरपोर्ट अथारिटी की तरफ से डिजाइन व अन्य तकनीकी मंजूरी देने में देरी की गई। इसके अलावा एक पहलू फंड रिलीज न होने को भी माना जाता है, जिसके लिए ग्लाडा की जिम्मेदारी लगाई गई। लेकिन इससे पहले एक ठेकेदार द्वारा बीच में काम छोडने के बाद नए ठेकेदार की नियुक्ति की प्रक्रिया में समय खराब हुआ। इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में निर्माण कार्य काफी देर तक लटका रहा और फिर पी डब्ल्यू डी के एरिया में खामियां सामने आने कारण लंबे समय तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली।