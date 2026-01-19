CBSE रीजनल ऑफिस मोहाली से लुधियाना में हुआ शिफ्ट, प्रिंसिपल्स को जारी हुए नए आदेश

CBSE रीजनल ऑफिस, जो पहले SCO 34-37, जुबली स्क्वायर, ब्लॉक E, एयरोसिटी, S.A.S. नगर, मोहाली में स्थित था।

लुधियाना (विक्की) : CBSE रीजनल ऑफिस, जो पहले SCO 34-37, जुबली स्क्वायर, ब्लॉक E, एयरोसिटी, S.A.S. नगर, मोहाली में स्थित था, अब लुधियाना ट्रेड सेंटर, B-XXX-777, शेरपुर, लुधियाना, पंजाब (पिन – 141010) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

रीजनल ऑफिस ने प्रिंसिपल्स को सूचित किया है कि फिलहाल ईमेल संचार मौजूदा ईमेल आईडी पर ही जारी रखा जाए। नई ईमेल आईडी और लैंडलाइन नंबर जल्द ही साझा किए जाएंगे। CBSE रीजनल ऑफिस के संजय कुमार बिष्ट ने बताया कि यह कदम कार्यालय की कार्यकुशलता और सभी स्कूलों के लिए सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

