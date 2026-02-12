पंजाब में पटवारियों के बड़े स्तर पर तबादले, यहां देखें List

प्रशासनिक प्रबंधों को मुख्य रखते हुए जिला माल अधिकारी नवकीरत सिंह रंधावा की तरफ से

अमृतसर (नीरज): प्रशासनिक प्रबंधों को मुख्य रखते हुए जिला माल अधिकारी नवकीरत सिंह रंधावा की तरफ से 37 पटवारियों के तबादले किए गए है, जिनमें संजीव कुमार को माहल से वरपाल, सुखजिंद्र सिंह को कड़ियाल से मानावाला, चानन सिंह को मानावाला से झंडेर, आदेशप्रताप सिंह को वरपाल से मीरा कोट, जसमीत सिंह को कोटली ढोलेशाह से माहल, अभिजोत सिंह को मादोके से हेर, सुखबीर सिंह बेदी को हेर से मादोके, तरुण सभ्रवाल को बग्गा से वड़ाला भिट्टेवड्ड, मुख्तयार सिंह (ठेका आधारित) को वडाला भिट्टेवड्ड से बग्गा, सुरजीत सिंह को चमियारी से बल कलां, हरनेक सिंह को बल कलां से चमियारी, हरप्रीत सिंह को अबदाल से जेठूवाल, आशु कुमार को जेठूवाल से अबदाल, बलराज सिंह को भिंडर से ऊचोके कला, प्रवीन कुमार (ठेका आधारित) को भीलोवाल से अजायबवाली, मनदीप कौर को अजायबवाली से भीलोवल, जसविंद्र सिंह को सोहियां कलां से सोहियां कला व अतिरिक्त चार्ज वडाला वीर्म में तबदील किया गया।

वहीं अभिषेक शर्मा को वडाला वीर्म को अटारी, राजनदीप सिंह को उमरपुरा को उमरपुरा व अतिरिक्त चार्ज टरपई, सुरेश कुमार को ए.ओ.के.-1 अमृतसर 1 से लोपोके, करतार सिंह को अटारी से भराड़ीवाल, अमनदीप सिंह को उड़र से डाला, गुलजार सिंह को डाला से उड़र, गुरनाम सिंह (ठेका आधारित) को भिट्टेवड्ड से तूत, परमजीत सिंह को झंडेर से कड़ियाल, गुरनाम सिंह को तूत से लोधी गुज्जर व अतिरिक्त चार्ज चौगावां का दिया गया है।

इसी तरह दविंद्रपाल सिंह को चौक मिशरी खां से सारंगड़ा, प्रभमीत कौर को सारंगड़ा से चौक मिशरी खां, सौरभ शर्मा को वणिएके से बोपाराए कलां, जैक्शन जोर्ज को बोपाराए कलां से वणिएके, आज्ञापाल सिंह को चोगावा से बच्चीविंड, राजेश कुमार को बच्चीविंड से शहूरा, लवलीन सिंह को सुल्तान माहल से छिड्डन, करनजीत सिंह को छिड्डन से सुल्तान माहल, हरप्रीत सिंह को गागरमल्ल से राणिया, नरेंद्रपाल (ठेका आधारित) को राणिया से गागरमल व इकबाल सिंह को मीराकोट से कोटली ढोलेशाह में तैनात किया गया।