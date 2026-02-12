Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 08:21 AM

rashifal in hindi

मेष : सितारा दोपहर तक कमजोर, सेहत के प्रति अटैन्टिव रहने की जरूरत, मगर बाद में सेहत सुधरेगी

मेष : सितारा दोपहर तक कमजोर, सेहत के प्रति अटैन्टिव रहने की जरूरत, मगर बाद में सेहत सुधरेगी तथा हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

वृष: जनरल सितारा कमजोर, किसी न किसी कारण मन परेशान, बेचैन तथा डांवाडोल सा रहेगा, मगर जनरल हालात ठीक-ठाक रहेंगे।

मिथुन: सितारा दोपहर तक ढीला, वैर-विरोध उभरता रहेगा, सफर भी न करना चाहिए, मगर बाद में बेहतरी होगी, अर्थदशा बेहतर बनेगी। 

कर्क:  दोपहर तक मन डांवाडोल-सा रहेगा तथा बेकार कामों की तरफ भटकता रहेगा, मगर बाद में शत्रु परेशान करते रह सकते हैं। 

सिंह : सितारा दोपहर तक अदालती कामों को बिगाड़ने तथा विपरीत हालात रखने वाला मगर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी मिलेगी।

कन्या : दोपहर तक कामकाजी भागदौड़ बेनतीजा रहेगी, मगर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला बनेगा।  

आज का राशिफल 12 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (12th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 12 फरवरी- तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ़्ज़ों में ये बयां न हो पाए

Aaj Ka Good Luck (12th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: सितारा दोपहर तक अर्थदशा कमजोर रखेगा, धनाभाव महसूस होता रहेगा, मगर बाद में सज्जन-मित्र सहयोग करेंगे। 

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक मन को अशांत-डिस्टर्ब रखेगा मगर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।

धनु :  सितारा दोपहर तक एहतियात वाला किसी पर न तो अधिक भरोसा करें और न ही उधारी में फंसें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।  

मकर: सितारा दोपहर तक अर्थदशा कंफर्टेबल रखेगा मगर बाद में समय विपरीत हालात बनाने वाला बनेगा।

कुंभ: सितारा दोपहर तक परेशानी देने, अफसरों के रुख में सख्ती रखने वाला, मगर बाद में कामकाजी दशा बेहतर बनेगी।

मीन : सितारा दोपहर तक जनरल कामों के लिए कमजोर, किसी न किसी कारण परेशानी रहेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

