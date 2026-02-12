Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Feb, 2026 08:21 AM
मेष : सितारा दोपहर तक कमजोर, सेहत के प्रति अटैन्टिव रहने की जरूरत, मगर बाद में सेहत सुधरेगी
मेष : सितारा दोपहर तक कमजोर, सेहत के प्रति अटैन्टिव रहने की जरूरत, मगर बाद में सेहत सुधरेगी तथा हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।
वृष: जनरल सितारा कमजोर, किसी न किसी कारण मन परेशान, बेचैन तथा डांवाडोल सा रहेगा, मगर जनरल हालात ठीक-ठाक रहेंगे।
मिथुन: सितारा दोपहर तक ढीला, वैर-विरोध उभरता रहेगा, सफर भी न करना चाहिए, मगर बाद में बेहतरी होगी, अर्थदशा बेहतर बनेगी।
कर्क: दोपहर तक मन डांवाडोल-सा रहेगा तथा बेकार कामों की तरफ भटकता रहेगा, मगर बाद में शत्रु परेशान करते रह सकते हैं।
सिंह : सितारा दोपहर तक अदालती कामों को बिगाड़ने तथा विपरीत हालात रखने वाला मगर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी मिलेगी।
कन्या : दोपहर तक कामकाजी भागदौड़ बेनतीजा रहेगी, मगर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला बनेगा।
तुला: सितारा दोपहर तक अर्थदशा कमजोर रखेगा, धनाभाव महसूस होता रहेगा, मगर बाद में सज्जन-मित्र सहयोग करेंगे।
वृश्चिक: सितारा दोपहर तक मन को अशांत-डिस्टर्ब रखेगा मगर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।
धनु : सितारा दोपहर तक एहतियात वाला किसी पर न तो अधिक भरोसा करें और न ही उधारी में फंसें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।
मकर: सितारा दोपहर तक अर्थदशा कंफर्टेबल रखेगा मगर बाद में समय विपरीत हालात बनाने वाला बनेगा।
कुंभ: सितारा दोपहर तक परेशानी देने, अफसरों के रुख में सख्ती रखने वाला, मगर बाद में कामकाजी दशा बेहतर बनेगी।
मीन : सितारा दोपहर तक जनरल कामों के लिए कमजोर, किसी न किसी कारण परेशानी रहेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।