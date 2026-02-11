Main Menu

Aaj Ka Good Luck (12th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 11 Feb, 2026 02:30 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (12th February 2026): 12 फरवरी 2026 का वैदिक राशिफल पढ़ें। जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का आज का गुडलक, शुभ रंग, शुभ अंक और भाग्य बढ़ाने के प्रभावी उपाय।

Aaj Ka Good Luck (12th February 2026): 12 फरवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए प्रगति और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सही उपाय, मंत्र जप और दान से भाग्य को और अधिक प्रबल बनाया जा सकता है। याद रखें कर्म और श्रद्धा ही सबसे बड़ा गुडलक है।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: रुके हुए काम पूरे होंगे।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें। चावल का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: संचार और व्यापार में लाभ।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र जपें।

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: पारिवारिक सुख और शुभ समाचार।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चंद्रमा को दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: नौकरी में नई जिम्मेदारी या अवसर।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। गरीबों को हरी सब्जी दान दें।

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: वैवाहिक जीवन में मधुरता।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
उपाय: माता दुर्गा के मंदिर में दीपक जलाएं। सुहाग सामग्री दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: अटके धन की प्राप्ति।
शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 8
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: यात्रा से लाभ और नए संपर्क।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें। गुरु मंत्र का जप करें।

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: करियर में स्थिरता और प्रगति।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
उपाय: शनि देव को सरसों तेल अर्पित करें। काली उड़द दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: अचानक लाभ या शुभ सूचना।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें। शनि मंत्र का जप करें।

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 7
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। गरीबों को हल्दी दान दें।

