Board Exams से पहले PSEB का बड़ा कदम, पढ़े...

दोराहा (विनायक): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने राज्य भर में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू, पारदर्शी व त्रुटिरहित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तकनीकी व प्रशासनिक कदम उठाए हैं। डॉ. अमरपाल सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त), चेयरमैन, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बताया कि इस वर्ष PSEB ने नव-लॉन्च किए गए मैटक्यू ऐप के माध्यम से एक उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसे प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह ऐप PSEB मुख्यालय से गोपनीय प्रश्न पत्रों के परिवहन को नामित बैंकों में सुरक्षित कस्टडी हेतु तथा उसके बाद संबंधित परीक्षा केंद्रों तक ट्रैक करता है। सीलबंद पैकेट सौंपते व प्राप्त करते समय फोटोग्राफिक साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य है। यह ऐप जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करता है और उन्हें पहले से सेव अधिकृत स्थानों से स्वतः मिलान करता है, जिससे पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित होती है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है। चेयरमैन ने यह भी बताया कि परीक्षाओं के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यालय में शिकायतों के समाधान हेतु एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है।
छात्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए रोल नंबर स्लिप स्पष्ट रूप से मैप किए गए परीक्षा केंद्रों के साथ जारी की गई हैं, ताकि उम्मीदवार अपने-अपने केंद्रों का स्थान पहले से आसानी से जान सकें। कड़ी गोपनीयता व अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दिन ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पंजाब भर में 300 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं।
अधिक पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण नियंत्रित तरीके से किया जाएगा। गोपनीयता को और मजबूत करते हुए PSEB उत्तर पुस्तिकाओं की बारकोडिंग शुरू कर रहा है, जिससे मूल्यांकन के दौरान परीक्षार्थियों की पहचान छिपी रहेगी और निष्पक्ष अंकन सुनिश्चित होगा। डॉ. अमरपाल सिंह ने आगे बताया कि निष्पक्ष मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत पहली बार प्रायोगिक परीक्षाएं बाहरी परीक्षकों के माध्यम से कराई जा रही हैं। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक निर्धारित प्रायोगिक परीक्षाएं राज्य भर में सुचारू रूप से चल रही हैं।
बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लगभग 2,366 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष कक्षा 8 की परीक्षाओं में लगभग 2,77,316 छात्र, कक्षा 10 में 2,72,560 छात्र तथा कक्षा 12 में 2,68,794 छात्र शामिल होंगे। कक्षा 8 व कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 6 मार्च से प्रारंभ होंगी। इन व्यापक तकनीकी हस्तक्षेपों और सख्त निगरानी तंत्र के साथ पीएसईबी का लक्ष्य 2026 बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखना है।
