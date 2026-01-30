Ludhiana में लगा भारी जाम, धरने पर बैठा सिख संगठन, पढ़ें पूरा मामला

महानगर में एक बार फिर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। मामूली गाड़ी की

लुधियाना: महानगर में एक बार फिर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। मामूली गाड़ी की टक्कर को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने एक सिख युवक को हिरासत में लिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया।

युवक ने अपने साथ हुए अत्याचार की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। इस पर सिख संगठनों और टैक्सी यूनियन में भारी गुस्सा फैल गया। जानकारी के अनुसार, झगड़ा सिर्फ मामूली गाड़ी की टक्कर से शुरू हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने कानून को हाथ में लेते हुए युवक को थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा। घायल युवक ने वीडियो में पुलिस की पिटाई के निशान दिखाए।

शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में टैक्सी यूनियन और सिख संगठनों के लोग भारत नगर चौक पर जमा हुए और सड़क पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। चक्का जाम के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई और लंबी वाहन लाइनें लग गईं, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक सड़क से हटने को तैयार नहीं हैं जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती।