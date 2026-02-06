Punjab : रेल यात्रियों के लिए अहम खबर! वंदे भारत एक्सप्रैस के रूट में बदलाव, मिला नया स्टापेज

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Feb, 2026 08:37 PM
फिरोजपुर (मल्होत्रा): रेल यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। रेल विभाग ने नई दिल्ली और माता श्री वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशनों के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रैस गाड़ी संख्या 22439-22440 को 2 अप्रैल से जालंधर कैंट स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उक्त रेलगाड़ी को अप-डाऊन दोनों दिशाओं में एक्सपैरीमैंट के तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा।
गाड़ी संख्या 22439 लुधियाना से चलकर सुबह 10 बजे जालंधर कैंट पहुंचा करेगी जिसका आगे पठानकोट कैंट के लिए चलने का समय 10:02 बजे होगा। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 22440 पठाकोट कैंट से चलकर सायं 6:51 बजे जालंधर कैंट पहुंचा करेगी जिसे आगे 6:53 पर लुधियाना के लिए रवाना किया जाएगा।