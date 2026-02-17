Sticks to fiteness routine: मुंबई की सड़कों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की मॉर्निंग जॉग ! देखें ये मजेदार Video

मुंबई दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सुबह मॉर्निंग जॉग कर सबको चौंकाया। इसके बाद उन्होंने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी से मुलाकात और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, AI और ‘ईयर ऑफ इनोवेशन 2026’ पर अहम बातचीत...

International Desk: भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने मंगलवार सुबह अपनी फिटनेस दिनचर्या से मुंबई वासियों को चौंका दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति को सुबह-सुबह सुरक्षा दस्ते के साथ शहर में मॉर्निंग जॉग करते देखा गया। नेवी ब्लू टी-शर्ट और काले चश्मे में मैक्रों ने यह साफ कर दिया कि व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम के बावजूद फिटनेस से कोई समझौता नहीं। जॉगिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, लेकिन आम लोगों और मीडिया को लेकर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। विदेशी दौरे पर रहते हुए भी नियमित व्यायाम करने की उनकी आदत ने सोशल मीडिया पर भी खासा ध्यान खींचा।

🚨French President Macron goes for a jog on Mumbai’s Coastal Road during official visit pic.twitter.com/6f8u0qZ1Zr — indiainlast24hr (@indiain24hr) February 17, 2026

इसी दिन एक भावुक क्षण में राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी Brigitte Macron ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26/11 के नाम से कुख्यात इस हमले में 10 आतंकियों ने चार दिनों तक मुंबई को दहला दिया था, जिसमें 166 लोगों की जान गई और 300 से अधिक घायल हुए थे। भारत की अपनी चौथी यात्रा पर आए मैक्रों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भारत-फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा के दौरान दोनों नेता “ईयर ऑफ इनोवेशन 2026” की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जिससे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और उभरती तकनीकों पर विशेष फोकस रहेगा। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में हिस्सा लेंगे। यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित पहला अंतरराष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन है, जिसका आधार ‘People, Planet और Progress’ के तीन सूत्र हैं।