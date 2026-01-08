Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | सिख समुदाय ने AAP के इंदौर कार्यालय में की तोड़फोड़

सिख समुदाय ने AAP के इंदौर कार्यालय में की तोड़फोड़

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 09:02 PM

the sikh community vandalized the aap office in indore

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का सिख गुरुओं के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आतिशी के खिलाफ इंदौर में आज जमकर रोष प्रदर्षन किया गया। बताया जा रहा है कि सिख...

पंजाब डैस्क : दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का सिख गुरुओं के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आतिशी के खिलाफ इंदौर में आज जमकर रोष प्रदर्षन किया गया। बताया जा रहा है कि सिख समुदाय के लोगों ने इंदौर के यशवंत प्लाजा स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की तथा चेतावनी दी कि उनके गुरु साहिबान के खिलाफ बयान देने के लिए आतिशी को सजा भुगतनी होगी। इस दौरान आतिशी सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। 

गौरतलब है कि गत दिवस दिल्ली विधानसभा में आतिशी ने सिख धर्म से जुड़े गुरुओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद पूरे देश में सियासी घमासान तेज हो गया। आतिशी के इस अपमानजनक भाषण का हर तरफ विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि यह विवाद श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में हुई विशेष चर्चा से जुड़ा है। इस दौरान अतिशी ने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा तथा सिखों के नौवें गुरु का अपमान भी किया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!