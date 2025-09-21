Main Menu

Asia Cup 2025: सुपर-4 में कप्तान सूर्या का बड़ा फैसला, दो धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी पक्की... देखें भारत-पाक मैच की प्लेइंग 11

Edited By Updated: 21 Sep, 2025 12:44 PM

asia cup 2025 see the playing 11 for the india pakistan super four match

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आज भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। पिछली भिड़ंत में भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा बाहर हो सकते हैं।...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 में आज (21 सितंबर, 2025) क्रिकेट प्रेमियों को सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह सुपर-4 का पहला मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

पिछली भिड़ंत में भारत की जीत

इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की यह दूसरी भिड़ंत है। पिछला मैच 14 सितंबर, 2025 को खेला गया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी।

भारतीय टीम में बदलाव की संभावना

भारतीय टीम ने पिछले मैच में ओमान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों खिलाड़ियों के खेलने की पूरी संभावना है। यदि ये दोनों वापसी करते हैं, तो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है।

भारतीय टीम इस मैच में 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 1 विकेटकीपर, 1 स्पिन ऑलराउंडर, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 1 तेज गेंदबाज के साथ उतर सकती है। ऐसे में जितेश शर्मा और रिंकू सिंह भी इस मुकाबले में मौका नहीं पा सकते।

Asia Cup 2025: सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को मिला तगड़ा झटका

पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ किए थे बदलाव

भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ दो बदलाव किए थे। टीम में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और ऑलराउंडर खुशदिल शाह को शामिल किया गया था। वहीं, स्पिनर सुफियान मुकीम और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को बाहर बैठाया गया था। अब देखना होगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसी प्लेइंग-11 के साथ उतरता है या कोई और बदलाव करता है।

हार्दिक और संजू पर सभी की नजरें 

इस मैच में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर सभी की नजरें रहेंगी। संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने के लिए 83 रन की जरूरत है। वह ऐसा करने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। वहीं, हार्दिक पंड्या को टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने के लिए केवल 4 विकेट की दरकार है।

भारत-पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 11 में जीत हासिल की है जबकि पाकिस्तान केवल 3 बार ही जीत सका है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), सैम अयूब, फखर जमां, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।

 

