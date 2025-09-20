Asia Cup 2025: सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी के सिर में लगी चोट

इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान को 21 रनों से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है। हालांकि ओमान ने शानदार खेल दिखाया और भारत को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में...

भारत की अगली भिड़ंत अब रविवार को पाकिस्तान से होगी, जो सुपर-4 का पहला मुकाबला होगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को एक तगड़ा झटका लगा है।

अक्षर पटेल चोटिल

ओमान के खिलाफ मैच में भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए। फील्डिंग के दौरान जब उन्होंने कैच पकड़ने की कोशिश की, तो गेंद उनके हाथ से छूट गई और वह गिर पड़े। इस दौरान उनका सिर ज़मीन से टकरा गया। इसके बाद अक्षर मैदान से बाहर चले गए और ओमान की पारी में दोबारा नहीं लौटे। माना जा रहा है कि उनकी चोट गंभीर हो सकती है और पाकिस्तान के खिलाफ उनका खेलना मुश्किल दिख रहा है।

फील्डिंग कोच का बयान

मैच के बाद भारत के फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने कहा कि अक्षर ठीक हैं, लेकिन टीम के पास अगले मुकाबले से पहले ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में उनकी उपलब्धता को लेकर असमंजस बना हुआ है।

ओमान के खिलाफ भारत ने दो बदलाव किए थे

ओमान के खिलाफ भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया, जबकि उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका मिला। दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम की जीत में योगदान दिया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरता है।