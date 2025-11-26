Main Menu

चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के बाद ली जान

26 Nov, 2025

cheteshwar pujara brother in law no more

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले, जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिससे उनके परिवार में शोक की लहर फैल गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित...

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिसके बाद पूरे पाबरी परिवार में शोक की लहर फैल गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक्स-मंगेतर की शिकायत के कुछ घंटे बाद उठाया ये कदम

26 नवंबर 2024 को जीत पाबरी की पूर्व मंगेतर ने मालवीय नगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जीत ने शादी का वादा करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बताया गया कि सगाई के बाद संबंध बने और बाद में सगाई तोड़ दी गई। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद जीत ने आत्महत्या कर ली।

पुजारा का ससुराल और परिवार

चेतेश्वर पुजारा का ससुराल मूल रूप से जमजोधपुर में है, हालांकि उनका परिवार पिछले करीब 20 साल से राजकोट में रहता है। परिवार कपास ओटाई का व्यवसाय करता है। पुजारा की पत्नी पूजा के परिवार में उनके अलावा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। पूजा का जन्म गोंडल में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अबू के सोफिया स्कूल से की, फिर 11वीं–12वीं अहमदाबाद से और पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से पूरा किया।

चेतेश्वर पुजारा का हालिया क्रिकेट सफर

क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा खुद राजकोट से आते हैं। उन्होंने अगस्त 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। पुजारा ने भारत के लिए आखिरी मैच 2023 में खेला था। यह घटना परिवार के लिए गहरा सदमा है, और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

