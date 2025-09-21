Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Sports
    3. | IND vs PAK: मैच से पहले फिर हुई पाकिस्तान की फजीहत, ICC ने सुनाया ये फैसला

IND vs PAK: मैच से पहले फिर हुई पाकिस्तान की फजीहत, ICC ने सुनाया ये फैसला

Edited By Updated: 21 Sep, 2025 07:04 PM

pakistan again embarrassed before the match icc announces this decision

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले से पहले भारत-पाकिस्तान मैच में फिर से एंडी पायकॉफ्ट को मैच रेफरी नियुक्त किया गया है। इससे पहले हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान ने पायकॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, जिसे ICC ने ठुकरा दिया। अश्विन ने PCB पर निशाना साधते हुए...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत है। पिछली बार दोनों के बीच हुए मैच में हैंडशेक विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, उस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। हालांकि, आईसीसी (ICC) ने उनकी यह मांग ठुकरा दी थी।

पाकिस्तान को एक और झटका

अब सुपर-4 मुकाबले से पहले पाकिस्तान को फिर से बड़ा झटका लगा है। ICC ने एक बार फिर एंडी पायक्रॉफ्ट को भारत-पाकिस्तान मैच का मैच रेफरी नियुक्त किया है। यानी वह इस बार भी मैदान पर मौजूद रहेंगे।

अश्विन का बयान

इस विवाद पर भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। अपने यूट्यूब चैनल 'अश की बात' पर अश्विन ने कहा, 'एंडी पायक्रॉफ्ट ने खिलाड़ियों को शर्मनाक नजारा देखने से बचाया। भारत ने पहले ही रेफरी को अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। इसके बाद जब पाकिस्तान मैच हार गया, तो शिकायत करने का क्या मतलब?' अश्विन ने यह भी साफ किया कि रेफरी का काम खिलाड़ियों को हाथ मिलवाना नहीं है। उन्होंने कहा, 'वो कोई स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल नहीं हैं जो जाकर कहें कि ''हाथ मिलाओ''। इसमें पायक्रॉफ्ट की कोई गलती नहीं है।'

यह भी पढ़ें - Asia Cup 2025: सुपर-4 में कप्तान सूर्या का बड़ा फैसला, दो धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी पक्की... देखें भारत-पाक मैच की प्लेइंग 11

ICC का साफ रुख

ICC ने भी पायक्रॉफ्ट का समर्थन किया है। संगठन ने साफ कहा कि रेफरी ने 'Spirit of the Game' का उल्लंघन नहीं किया और केवल वही संदेश खिलाड़ियों तक पहुंचाया, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के वेन्यू मैनेजर की ओर से आया था। ICC ने पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद पायक्रॉफ्ट को सुपर-4 मैच में रेफरी नियुक्त कर दिया है। यह फैसला साफ करता है कि ICC अपने एलीट पैनल पर भरोसा बनाए हुए है और पीसीबी (PCB) के दबाव में आने को तैयार नहीं है।

और ये भी पढ़े

 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!