अब शोएब अख्तर का बयान आया सामने, NO Handshake मामले पर दिया ये जवाब

Edited By Updated: 15 Sep, 2025 03:12 PM

shoaib akhtar statement came out on the no handshake issue

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया और सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए। इस नो-हैंडशेक पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दुख व्यक्त किया।...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर एक बार फिर अपनी दबदबा वाली टीम का परिचय दिया। रविवार को दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने निर्धारित 128 रनों के लक्ष्य को केवल 15.5 ओवर में ही पूरा कर लिया। हालांकि, मैच के बाद का नजारा सोशल मीडिया पर अधिक चर्चा में रहा।

यह भी पढ़ें - Gold Price Today: सोने के दामों में आई भारी गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है रेट?

विजय के बाद भारतीय खिलाड़ी, जिसमें सूर्यकुमार यादव भी शामिल थे, सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और पाकिस्तान टीम के साथ पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया। वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान के खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए इंतजार करते दिखे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए और कोई दोस्ताना बातचीत नहीं की।

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस व्यवहार की निंदा की और इसे 'दुखद' बताया। उन्होंने कहा कि 'मैं हैरान हूं और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। यह देखकर बहुत दुख हुआ। हैंडशेक न करने पर कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में इसे भुला देना ही बेहतर है। घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रिकेट का असली मतलब यही है कि मैच के बाद हाथ मिलाएं और गरिमा बनाए रखें।'

यह भी पढ़ें - Heavy Rain Alert: अगले 3 घंटे होगा भारी बारिश का तांडव, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस हैंडशेक से इंकार का सुझाव दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि पाकिस्तान टीम के साथ कोई बातचीत या दोस्ताना न रखें।

