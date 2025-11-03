Main Menu

इन 5 भारतीय महिला क्रिकेटरों ने नहीं की शादी, कोई है 48 की तो कोई 42 साल की

03 Nov, 2025

भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में शानदार सफलता हासिल की, लेकिन अब तक शादी नहीं की है। मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी और नीतू डेविड जैसी खिलाड़ी पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित रही हैं। इन...

नेशनल डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। टीम की कई खिलाड़ी न सिर्फ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। इन दिग्गजों में कुछ ऐसी क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने खेल को अपनी प्राथमिकता बनाया और आज तक शादी नहीं की। आइए जानते हैं उन महिला खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया।

1. मिताली राज (Mithali Raj)

भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को महिला क्रिकेट का 'सचिन तेंदुलकर' कहा जाता है। उन्होंने भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनीं। 42 साल की उम्र में भी मिताली ने शादी नहीं की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब वह शादीशुदा लोगों को देखती हैं, तो उन्हें वैसी जिंदगी की चाह नहीं होती। उनका पूरा ध्यान हमेशा क्रिकेट और देश के लिए खेलने पर केंद्रित रहा है।

PunjabKesari

2. अंजुम चोपड़ा (Anjum Chopra)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का नाम देश की सफलतम महिला खिलाड़ियों में शुमार है। अंजुम 48 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट के प्रति उनके जुनून और समर्पण के चलते उन्होंने अपना जीवन खेल को समर्पित कर दिया। अंजुम आज भी क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हुई हैं और बतौर कमेंटेटर सक्रिय हैं।

PunjabKesari

3. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने दमदार खेल और आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं। 36 साल की हरमनप्रीत ने भी अब तक शादी नहीं की है। उन्होंने कई बार कहा है कि फिलहाल उनका पूरा फोकस टीम और खेल पर है, और शादी उनकी प्राथमिकता नहीं है।

PunjabKesari

4. झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami)

भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाजों में गिनी जाने वाली झूलन गोस्वामी ने अपनी स्विंग और स्पीड से विरोधी बल्लेबाजों को कई बार चौंकाया। 42 साल की झूलन ने अपने लंबे करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और भारतीय टीम को मैच जिताए। उन्होंने भी अब तक शादी नहीं की है। उनका मानना है कि क्रिकेट ही उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत रही है।

PunjabKesari

5. नीतू डेविड (Neetu David)

भारत की पूर्व स्पिन गेंदबाज और वर्तमान में महिला चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। नीतू 48 साल की हैं और हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई हैं। उन्होंने भी शादी नहीं की और अपना जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया। उनका मानना है कि खेल ही उनकी पहचान है।

PunjabKesari


 

