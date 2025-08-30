Main Menu

CM Yogi ने किया बाढ़ वाले इलाकों का हवाई सर्वे, प्रभावितों को दिया मदद का भरोसा, कहा- भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों को समय पर भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए .....

गाजीपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों को समय पर भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी प्रवास के बाद गाजीपुर जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला एवं मंडल स्तर के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रशासनिक अमला सतत निगरानी में रहे और शरणालयों में रहने वाले लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और आपदा की इस घड़ी में किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 

योगी ने मवेशियों के चारे, पीने के पानी की शुद्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने बाढ़ग्रस्त गांवों में दवाओं, सांप के जहर से बचने और रैबीज रोधी टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने तथा बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। 

