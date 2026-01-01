‘नए साल का आगमन’ दिल को छूने वाली चंद खबरें!

भारी जश्नों के बीच नव वर्ष 2026 को आए कुछ घंटे बीत चुके हैं। नव वर्ष की शुरूआत में भगवान के दर्शनों और आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र धर्मस्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अनेक लोगों ने अपने-अपने ढंग से इसे मनाया और बधाइयां दीं और लीं। ऐसे...

ऐसे में गत वर्ष सामने आए दिल को सुकून देने वाले चंद समाचार निम्न में दर्ज हैं :

* 19 फरवरी, 2025 को ‘जैसलमेर’ (राजस्थान) में आई.ए.एस. की तैयारी कर रहे ‘परमवीर राठौड़’ ने ‘अदिति सिंह’ से अपनी शादी की रस्मों के दौरान दुल्हन परिवार द्वारा दिए गए 5.51 लाख रुपए आदर सहित लौटा दिए और केवल एक रुपया तथा नारियल लेकर विवाह सम्पन्न किया।

* 12 मई को ‘अनंतपुर’ (आंध्र प्रदेश) के आई.एफ.एस. अधिकारी दम्पति ‘विनीत कुमार’ व ‘रूपक यादव’ द्वारा अनंतपुर जिले के कुछ गांवों के लोगों द्वारा घासफूस और कूड़ा कर्कट आदि फैंक कर ‘लुप्त’ किए जा चुके 11 तालाबों को उन गांव वासियों की ही सहायता से साफ करवा के उन्हें पुनर्जीवित करने का उदाहरण सामने आया।

* 23 मई को ‘सुपौल’ (बिहार) के ‘कटैहरा’ में ‘शनि कुमार’ का विवाह ‘नीतू कुमारी’ से हुआ जिसकी पढ़ाई शादी हो जाने के कारण छूट गई थी। ‘नीतू’ कुमारी की सास ‘कविता देवी’ को यह मंजूर नहीं था, अत: शादी के तीसरे दिन ही उसने ‘नीतू’ को नजदीकी हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया।

* 25 अगस्त को ‘पंचकूला’ (हरियाणा) के गांव ‘अमरावती’ में 2 वर्ष आयु का मासूम बच्चा खेल-खेल में घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकल गया। कुछ पुलिस कर्मचारियों ने देखा कि इधर-उधर भटक रहे बच्चे के साथ तो कोई भी नहीं था। लिहाजा उन्होंने बालक के माता-पिता का पता लगा कर बच्चे को उसके घर पहुंचाया।

* 29 नवम्बर को ‘बागपत’ (उत्तर प्रदेश) के ‘बाजिदपुर’ गांव में ‘रक्षित राणा’ नामक युवक ने अपने तिलक (रोका) समारोह में मिला 21 लाख रुपयों का चैक अपने ससुराल वालों को लौटा दिया और सिर्फ अपनी दुल्हन ‘दिव्या’ के साथ घर लौटा।

* 10 दिसम्बर को ‘बुलंदशहर’ (उत्तर प्रदेश) में लड़की देखने गए युवक को शादी की बात पक्की हो जाने पर लड़की वालों ने शगुन के रूप में 51 लाख रुपए देने चाहे लेकिन उसने मात्र चांदी का एक सिक्का लिया।

* 26 दिसम्बर को ‘शुजालपुर’ (मध्य प्रदेश) में ‘चैरी’ नामक छात्रा का स्कूल बैग घर लौटते समय आटो में ही छूट गया। ‘चैरी’ के माता-पिता उसे लेकर सहायता के लिए पुलिस थाने में पहुंचे तो ‘चैरी’ ने रोते हुए थाने के इंचार्ज को बताया कि उसे तो हर हालत में अपना ही बैग चाहिए

चैरी की जिद के आगे झुकते हुए पुलिस ने पूरे इलाके के सी.सी.टी.वी. कैमरे खंगाले और आटो चालक का पता लगा कर उससे बैग लेकर ‘चैरी’ को सौंप दिया जिससे उसकी खोई हुई मुस्कान वापस आ गई।



* 26 दिसम्बर को ही फतेहगढ़ (पंजाब) के ‘जखवाली’ गांव में एक बुजुर्ग सिख महिला ने गांव में मस्जिद बनाने के लिए पांच बिस्वा भूमि दान की और हिन्दू परिवारों ने इसके लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

* और अब 30 दिसम्बर, 2025 को ‘जैसलमेर’ (राजस्थान) में ‘विपिन कुमार पुरोहित’ नामक व्यक्ति को ‘जैसलमेर’ घूमने आए ‘मनोज भाई’ नामक एक पर्यटक का खोया हुआ बैग मिला जिसमें 50,000 रुपए नकद के अलावा अन्य कीमती सामान था। ‘विपिन कुमार पुरोहित’ ने पर्यटक का पता लगा कर उसकी अमानत उसे लौटा दी और अपनी ईमानदारी का सबूत दिया।। आज के आपाधापी वाले दौर में ये समाचार अच्छा संदेश देने वाले हैं। यदि सभी लोग इस तरह का नेक आचरण अपना लें तो समाज में अनेक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

अत: अपने पाठकों और संरक्षकों को नव वर्ष की बधाई देते हुए हम कामना करते हैं कि यह नया वर्ष सबके लिए सुख, समृद्धि, विश्व में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला हो! —विजय कुमार