ईरान युद्ध : भारत के लिए आगे राह खतरों भरी

ईरान के विरुद्ध अमरीकी-इसराईली हमले, एक और क्षेत्रीय भड़कन होने के अलावा, यूरेशियाई भू-राजनीतिक और आॢथक संरचना के लिए एक ‘प्रणालीगत झटके’ के रूप में आए हैं। नई दिल्ली के लिए, यह संकट एक ‘पूर्ण तूफान’ की शक्ति के साथ उतरा है, जो इसकी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन की कड़ी परीक्षा ले रहा है। सबसे तात्कालिक और गहरा प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जो इसके ऊर्जा आयात की कीमत और संरचना के माध्यम से निर्देशित होता है।



भारत अपने कच्चे तेल का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिसका लगभग आधा ऐतिहासिक रूप से पश्चिम एशिया से प्राप्त होता है, जो इसे बेहद संवेदनशील बनाता है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल सीधे भारत के चालू खाता घाटे (कैड) को बढ़ाता और रुपए पर अवमूल्यन का दबाव डालता है, जिससे केंद्र सरकार के प्रबंधनीय राजकोषीय गणित का दायरा बढ़ जाता है। हालांकि, तेल व्यवधान का केवल आयतनात्मक विश्लेषण इसके गहरे और अधिक घातक खतरे को समझने में चूक जाता है। खतरा केवल मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का है। ईरानी लाइट क्रूड, अपनी 33.36 डिग्री की इष्टतम ए.पी.आई. ग्रैविटी और मध्यम सल्फर सामग्री के साथ, वैश्विक रिफाइनिंग मैट्रिक्स में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह आदर्श मिश्रण है, जिसके लिए वैश्विक रिफाइनरियां, विशेष रूप से डीजल और गैसोलीन जैसे मध्यम डिस्टिलेट की पैदावार को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गईं, अनुकूलित की गई हैं।



यह क्षेत्र भारतीय इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और बासमती चावल के लिए एक बड़ा बाजार है। बढ़ते संघर्ष ने पहले ही उन समुद्री मार्गों को बाधित कर दिया है, जिनसे इस व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है। माल ढुलाई और बीमा लागत आसमान छू गई है, जिससे कई शिपमैंट अलाभकारी हो गए हैं और देरी के कारण खराब होने वाले सामान बर्बाद हो रहे हैं तथा अनुबंध की समय-सीमा का उल्लंघन हो रहा है। ‘लैटर ऑफ क्रैडिट’ पर बातचीत करना कठिन होता जा रहा है। इसके साथ ही, खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) देशों में केंद्रित छह मिलियन मजबूत भारतीय प्रवासियों से मिलने वाली 60 बिलियन डॉलर की वार्षिक प्रेषण जीवनरेखा खतरे में पड़ गई है।



खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष-प्रेरित मंदी, जो तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और निवेशकों के पलायन से संचालित होगी, सीधे भारतीय प्रवासी पेशेवरों और ब्लू-कॉलर श्रमिकों के लिए नौकरियों के नुकसान और वेतन कटौती में बदल जाएगी। जी.सी.सी. का स्थिरता का मुखौटा उतर गया है, जिससे यह कठोर सुरक्षा वास्तविकता उजागर हो गई है कि उनका आॢथक विविधीकरण, जैसे कि मैगा-प्रोजैक्ट्स, ‘नियोम’ जैसे भविष्य के शहर, पर्यटन गोल्डन वीजा, एक ऐसी नींव पर बने हैं जिसे अब वैश्विक संस्थागत पूंजी द्वारा ‘नंगी तलवार’ के रूप में देखा जा सकता है। अमरीकी ठिकानों के पास ईरानी जवाबी हमलों ने पुष्टि की है कि जी.सी.सी. का सुरक्षा छत्र छिद्रपूर्ण है।



फिर भी, खाड़ी अरब देशों को निष्क्रिय पीड़ितों के रूप में चित्रित करना कपटपूर्ण होगा। तेल अवीव के अलावा, जी.सी.सी. देश भी ईरान की परमाणु प्रगति और उसके प्रॉक्सी नैटवर्क से गहरे चिंतित थे। उनके आकलन में, ईरान के कार्यक्रम को एक निर्णायक, भले ही अस्थिर करने वाला झटका, परमाणु छाया के तहत अपनी सुरक्षा के धीरे-धीरे क्षरण से बेहतर था। जिस भी हद तक और जिस भी उद्देश्य के लिए उन्होंने सैन्य ठिकानों को आवास देकर और ओवरफ्लाइट अधिकार प्रदान करके अमरीका और उसके ईरान विरोधी अभियान को सुगम बनाया, वे उस संकट के ‘सह-वास्तुकार’ हैं, जो अब उनकी अर्थव्यवस्थाओं को निगलने की धमकी दे रहा है। एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, ये हमले एक ऐसी शक्ति के कार्य हैं जो रोकने या समाधान करने की बजाय बाधित करना चाहती है। अराजकता बोकर और ईरानी प्रतिशोध की सीमा को बढ़ाकर, वाशिंगटन यह गणना कर सकता है कि यह उसके प्राथमिक प्रतिस्पॢधयों-चीन और कुछ हद तक रूस-के लिए रणनीतिक माहौल को जटिल बनाता है, जिन्होंने तेहरान के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को गहरा किया है। यह उन एशियाई और यूरोपीय शक्तियों के लिए ‘बिल्लियों के बीच कबूतर छोडऩे’ (खलबली मचाने) की रणनीति है, जो फारस की खाड़ी के ऊर्जा प्रवाह और व्यापार मार्गों की स्थिरता पर निर्भर हैं।



भारत के लिए राजनयिक संतुलन बनाना अब अत्यंत कठिन है। भारत बलपूर्वक शासन परिवर्तन के सिद्धांत और जबरन शांति के त्रुटिपूर्ण आधार को स्वीकार नहीं कर सकता। रणनीतिक रूप से, इस संघर्ष ने भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण कनैक्टिविटी पहलों को करारा झटका दिया है। चाबहार बंदरगाह परियोजना अब ‘मृत-प्राय’ दिखाई देती है, जो एक रणनीतिक अवसर प्रतिस्पर्धियों के हाथों में चला गया है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आॢथक गलियारा तार-तार हो गया है।



भारत के लिए आगे की राह खतरों से भरी है। यू.ए.ई. के साथ बातचीत किया गया ए.एफ.टी. और जी.सी.सी. के साथ बातचीत के तहत चल रहा समझौता अब एक कमतर संदर्भ में काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता व्यापार व्यवधान और आर्थिक संकुचन के कारण कमजोर हो गई है। बाजार पहुंच बढ़ाने के सकारात्मक पहलुओं के विपरीत, उन व्यापारिक मार्गों का पक्षाघात है, जिन्हें सुगम बनाने के लिए ये समझौते किए गए थे।-मनीष तिवारी (वकील, सांसद एवं पूर्व मंत्री)