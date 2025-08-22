Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • सेंसेक्स 531 अंक गिरकर 81,469 पर कारोबार कर रहा, निफ्टी भी 160 अंक फिसला

सेंसेक्स 531 अंक गिरकर 81,469 पर कारोबार कर रहा, निफ्टी भी 160 अंक फिसला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Aug, 2025 10:45 AM

bse nifty fall in early trade

घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 531.50 अंक फिसलकर 81,469.21 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 160.15 अंक की गिरावट के साथ 24,923.60 अंक पर रहा।

मुंबईः घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 531.50 अंक फिसलकर 81,469.21 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 160.15 अंक की गिरावट के साथ 24,923.60 अंक पर रहा। 

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एनटीपीसी के शेयर में गिरावट रही। हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर मुनाफे में रहे। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि जापान का निक्की 225 नुकसान में रहा। 

अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.56 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,246.51 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!