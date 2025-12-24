देश के शीर्ष सात शहरों में 2025 में कार्योलय पर पट्टे पर देने की मांग में 6% की वृद्धि

देश के शीर्ष सात शहरों में घरेलू एवं विदेशी कंपनियों की बेहतर मांग से कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने की मांग छह प्रतिशत बढ़कर 7.15 करोड़ वर्ग फुट हो गई है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया ने बुधवार को कहा कि प्रौद्योगिकी तथा बैंकिंग,...

नई दिल्लीः देश के शीर्ष सात शहरों में घरेलू एवं विदेशी कंपनियों की बेहतर मांग से कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने की मांग छह प्रतिशत बढ़कर 7.15 करोड़ वर्ग फुट हो गई है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया ने बुधवार को कहा कि प्रौद्योगिकी तथा बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों में वृद्धि से अगले वर्ष भी कार्यालय स्थानों की मांग मजबूत रहने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार 2025 में ‘ग्रेड ए' कार्यालय स्थानों को पट्टे पर देने की मांग के सात प्रमुख शहरों में 7.15 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गई जबकि कैलेंडर वर्ष 2024 में यह 6.72 करोड़ वर्ग फुट थी। मुंबई और हैदराबाद में मांग में गिरावट आई।

हालांकि चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मांग में वृद्धि दर्ज की गई। कोलियर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (कार्यालय सेवा) अर्पित मेहरोत्रा ​​ने कहा, ‘‘भारत का कार्यालय बाजार लगातार बढ़ रहा है और हर गुजरते साल नए रिकॉर्ड बना रहा है।'' रियल एस्टेट सलाहकार के अनुसार, ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' (जीसीसी) कार्यालयों की मांग के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरे हैं। प्रतिभाशाली मानव संसाधन की उपलब्धता और बेहद किफायती किराए पर ‘प्रीमियम' कार्यालय स्थान उपलब्ध होने के कारण विदेशी कंपनियां भारत में जीसीसी स्थापित कर रहे हैं।