Reason of Market Down: भारी उतार-चढ़ाव के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, 6 कारणों से मार्केट हुआ प्रभावित

12 Aug, 2025

बिजनेस डेस्कः आज, 12 अगस्त को भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती मजबूती के बाद सेंसेक्स-निफ्टी दोनों दोपहर तक लाल निशान में चले गए। कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अहम आर्थिक आंकड़ों के इंतजार ने निवेशकों को सतर्क बना दिया।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,235 के स्तर पर पहुंच गया, निफ्टी भी 97 अंक टूटकर 24,487 पर बंद हुआ।

बाजार की गिरावट के 6 प्रमुख कारण रहे

ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले सतर्कताः 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक से पहले निवेशकों ने रिस्क लेने से परहेज किया।

महंगाई के आंकड़ों का इंतजारः भारत के जुलाई रिटेल महंगाई दर और अमेरिका के CPI डेटा के आने से पहले बाजार में सावधानी देखी गई।

FII की बिकवालीः विदेशी निवेशकों ने सोमवार को ₹1,202.65 करोड़ के शेयर बेचे, अगस्त में अब तक 15,221.52 करोड़ की शुद्ध बिकवाली हो चुकी है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़तः ब्रेंट क्रूड 0.33% बढ़कर $66.85 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ी।

इंडिया VIX में उछालः बाजार की अस्थिरता सूचकांक 1% से ज्यादा बढ़कर 12.35 पर पहुंचा।

कमजोर वैश्विक संकेतः एशियाई और अमेरिकी बाजारों में गिरावट ने घरेलू धारणा को कमजोर किया।