बिजनेस डेस्कः अब हर राज्य के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गई है। भले ही आपके पास दोपहिया वाहन हो या फिर चारपहिया वाहन लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। ये नंबर प्लेट हर राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा ही लगाए जाएंगे। ग्राहक अपनी नंबर प्लेट के लिए अपने राज्य के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी (HSRP) के पोर्टल पर रजिस्टर (Online registration for High Security Number Plate) करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही वह रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन कराएं कहां और कितने पैसे खर्च होंगे। आइए जानते हैं इन सबके बारे में।

Stories You May Like