दूसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों का राजस्व पांच से छह प्रतिशत बढ़ेगा: इक्रा

नई दिल्लीः भारतीय कंपनियों की राजस्व वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में पांच से छह प्रतिशत रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह अनुमान लगाया है। इससे पिछले तीन माह में भारतीय कंपनियों का राजस्व 5.5 प्रतिशत बढ़ा था। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बयान में कहा कि कच्चे तेल और कोयले जैसी ज़रूरी चीज़ों की लागत कम होने के साथ, इसका नतीजा यह होगा कि सालाना आधार पर परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 18 से 18.2 प्रतिशत के बीच स्थिर बना रहेगा।

बयान में कहा गया कि परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025- 26 की दूसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों की वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी करने की क्षमता काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसमें ब्याज कवरेज अनुपात 4.9-5.1 गुना रहेगा, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 4.9 गुना था।

इक्रा लिमिटेड की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग्स) किंजल शाह ने कहा, ‘‘वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्क मांग की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों जैसे कृषि-रसायन, वस्त्र, वाहन और वाहन कलपुर्जे, समुद्री खाद्य, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और आईटी सेवाओं के लिए।'' उन्होंने आगे कहा कि घरेलू ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में अब भी उल्लेखनीय सुधार होना बाकी है।

