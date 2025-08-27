Main Menu

जेट एयरवेज अपने मुंबई दफ्तर को 370 करोड़ रुपए में पट्टे पर देगी

27 Aug, 2025

jet airways will lease its mumbai office for rs 370 crore

जेट एयरवेज अपने मुंबई दफ्तर को 370 करोड़ रुपए में पट्टे पर देगी

नई दिल्लीः जेट एयरवेज ने बुधवार को कहा कि उसने मुंबई स्थित अपने दफ्तर का पट्टा किसी अन्य कंपनी को करीब 370 करोड़ रुपए में देने के लिए एक समझौता किया है। जेट एयरवेज परिसमापन प्रक्रिया में है। जेट एयरवेज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह सौदा दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और परिसमापन विनियम के तहत किया जा रहा है और इसके लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। 

अब बंद हो चुकी एयरलाइन की यह संपत्ति मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित है। इसका पट्टा पार्थोस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 370.25 करोड़ रुपये में स्थानांतरित किया जा रहा है। 

जेट एयरवेज के मुख्य वित्त अधिकारी रमेश सुंदरम ने 26 अगस्त को हस्ताक्षरित दस्तावेज में बीएसई को इसकी जानकारी दी है। करीब 25 साल तक संचालित होने के बाद जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल, 2019 में बंद हो गया था। भारी कर्ज और वेतन बकाया के चलते इसे दिवाला समाधान के लिए भेजा गया था लेकिन समाधान योजना नाकाम हो गई। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने नवंबर, 2024 में एयरलाइन को परिसमापन के लिए भेजने का आदेश दिया। फिलहाल इसके शेयरों का लेनदेन भी स्थगित है। 
 

