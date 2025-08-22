Main Menu

किंड्रिल का बड़ा निवेश: भारत में लगाएगा 2.25 अरब डॉलर, बेंगलुरु में बनेगी एआई लैब

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किंड्रिल (Kyndryl) ने भारत में अपने विस्तार की बड़ी योजना का ऐलान किया है। कंपनी अगले तीन सालों में 2.25 अरब डॉलर (करीब 18,800 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। इस निवेश का मुख्य फोकस भारत में आधुनिक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को...

बिजनेस डेस्कः आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किंड्रिल (Kyndryl) ने भारत में अपने विस्तार की बड़ी योजना का ऐलान किया है। कंपनी अगले तीन सालों में 2.25 अरब डॉलर (करीब 18,800 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। इस निवेश का मुख्य फोकस भारत में आधुनिक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, भविष्य के लिए तैयार टैलेंट तैयार करना और बेंगलुरु में एक एआई (Artificial Intelligence) इनोवेशन लैब स्थापित करना है।

कंपनी के चेयरमैन और सीईओ मार्टिन श्रोएटर ने कहा, “किंड्रिल अपने ग्राहकों का भरोसेमंद पार्टनर और भारत में हजारों कर्मचारियों का पसंदीदा नियोक्ता है। हम अपने लोगों को और विकसित करने, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और कम्युनिटी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि विकास, नवाचार और अवसरों को गति दी जा सके।”

इस निवेश के तहत कंपनी भारत सरकार के साथ एआई (AI) पर सहयोग को गहरा करेगी, देश में आईटी टैलेंट को विकसित करेगी और करीब 2 लाख नागरिकों को डिजिटल ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी।
 

