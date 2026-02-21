घरों का डिजाइन बनाते समय लोगों की खरीद क्षमता का ध्यान रखा जाए: गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि निर्माण क्षेत्र में डिजाइन तैयार करते समय लोगों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि इस समय देश में सबसे अधिक जरूरत कम लागत वाले और किफायती आवास की है।...

नागपुरः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि निर्माण क्षेत्र में डिजाइन तैयार करते समय लोगों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि इस समय देश में सबसे अधिक जरूरत कम लागत वाले और किफायती आवास की है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स की तरफ से आयोजित 'डिजाइन शोकेस एंड कॉन्फ्लुएंस 3.0' कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जीएसटी के माध्यम से राज्यों और केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व भी देता है।

गडकरी ने कहा, "निर्माण योजनाएं बनाते समय आम लोगों की आय और खरीद क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। वर्तमान समय में सबसे अधिक जरूरत कम लागत वाले और किफायती घरों की है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र को उत्पादन लागत कम करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नए निर्माण डिजाइन, नवाचार एवं शोध की जरूरत पर भी बल दिया।

