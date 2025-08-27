इंडिगो में 3.1% हिस्सेदारी 7,027 करोड़ रुपए में बेचेंगे राकेश गंगवाल, उनका ट्रस्ट

इंडिगो एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के प्रवर्तक राकेश गंगवाल और उनके पारिवारिक ट्रस्ट ने कंपनी में अपनी 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 7,027.7 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बनाई है। एक सौदा पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। यह हिस्सेदारी बिक्री...

नई दिल्लीः इंडिगो एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के प्रवर्तक राकेश गंगवाल और उनके पारिवारिक ट्रस्ट ने कंपनी में अपनी 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 7,027.7 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बनाई है। एक सौदा पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। यह हिस्सेदारी बिक्री सौदा बृहस्पतिवार को एनएसई और बीएसई के माध्यम से किया जाएगा। इस बिक्री से मिलने वाली पूरी राशि विक्रेताओं के पास जाएगी। प्रस्तावित बिक्री के तहत 1.21 करोड़ शेयरों की बिक्री 5,808 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम भाव पर की जाएगी, जो मंगलवार के बंद भाव (6,050 रुपए) से लगभग चार प्रतिशत कम है।

इंटरग्लोब एविएशन में गंगवाल और चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट की कुल हिस्सेदारी जून, 2025 तक 7.81 प्रतिशत थी, जो इस सौदे के बाद घटकर 4.71 प्रतिशत रह जाएगी। इस ट्रस्ट में शोभा गंगवाल एवं जेपी मॉर्गन ट्रस्ट कंपनी ऑफ डेलावेयर ट्रस्टी हैं। इस सौदे के लिए गोल्डमैन शैक्स, मॉर्गन स्टेनली इंडिया और जेपी मॉर्गन इंडिया को ब्रोकर नियुक्त किया गया है। सौदे की शर्तों के मुताबिक, विक्रेताओं और उनके निकट संबंधियों के लिए 150 दिन की लॉक-अप अवधि लागू होगी।

फरवरी, 2022 में कंपनी संचालन से जुड़े मुद्दों को लेकर सह-संस्थापक राहुल भाटिया के साथ मतभेद होने के बाद गंगवाल ने निदेशक मंडल से इस्तीफा देने और अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे बेचने की घोषणा की थी। इसके बाद से गंगवाल ने इंटरग्लोब एविएशन में अपनी हिस्सेदारी कई चरणों में घटाई है। उन्होंने मई, 2025 में भी 5.72 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 11,564 करोड़ रुपए में बेची थी। इससे पहले भी अगस्त 2024, फरवरी 2023, अगस्त 2023 और सितंबर, 2022 में हिस्सेदारी की बिक्री की गई थी।

