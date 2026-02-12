Main Menu

सेल का वित्त वर्ष 2025-26 में दो करोड़ टन बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य

12 Feb, 2026

sail aims to achieve 20 million tonnes of sales in fiscal year 2025 26

नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में दो करोड़ टन बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 1.79 करोड़ टन रही थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी भविष्य के विस्तार की तैयारी के तहत ऋण घटाने, लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रही है। सेल के निदेशक (वित्त) डॉ. ए. के. पंडा ने बताया कि अप्रैल-दिसंबर 2025 की नौ महीने की अवधि में कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया है। 31 दिसंबर 2025 तक कुल ऋण 24,852 करोड़ रुपए था जिसमें जनवरी 2026 में 2,000 करोड़ रुपए की और कमी आई। 

उन्होंने कहा, ''परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और मजबूत कोष प्रबंधन आदि से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और विकास निवेशों के लिए अवसर बने हैं। इसके दम पर हमें वित्त वर्ष 2025-26 में करीब दो करोड़ टन की बिक्री हासिल करने की उम्मीद है।'' वित्त वर्ष 2025-26 की नौ महीने की अवधि (अप्रैल-दिसंबर 2025) में बिक्री मात्रा में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल बिक्री 1.66 करोड़ टन रही। डॉ. पंडा ने कहा कि कर्ज में कटौती, बेहतर प्रबंधन और केंद्रित विपणन पहलों के जरिये कंपनी अपनी नींव मजबूत कर रही है।  
 

