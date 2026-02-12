राज्यसभा में गूंजा शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च का मुद्दा, सांसद राजिंदर गुप्ता की अहम मांगें

राज्यसभा में यूनियन बजट पर चर्चा के दौरान सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता ने बजट को फिस्कली मजबूत और डेवलपमेंट पर फोकस करने वाला बताया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की दिशा में भारत का सफर शिक्षा और स्वास्थ्य...

पंजाब डेस्क : राज्यसभा में यूनियन बजट पर चर्चा के दौरान सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता ने बजट को फिस्कली मजबूत और डेवलपमेंट पर फोकस करने वाला बताया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की दिशा में भारत का सफर शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा सरकारी निवेश पर निर्भर करेगा।

चेयरमैन का धन्यवाद करते हुए, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लगातार नौवां बजट पेश करने के लिए बधाई दी और इसे स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और महिला लीडरशिप के उदय का सिंबल बताया। पंजाब को “गुरुओं, पीरों और पैगंबरों” की धरती बताते हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी बजट का असली टेस्ट यह होता है कि वह समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबके के लिए कितना फायदेमंद है। गुप्ता ने वित्तीय अनुशासन पर सरकार के जोर का स्वागत किया और 4.3 परसेंट के अनुमानित वित्तीय अनुशासन और 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कैपिटल खर्च को “विकसित भारत” की दिशा में पॉजिटिव कदम बताया। उन्होंने टैक्स सुधारों, देसी दवा इंडस्ट्री को सपोर्ट, महिलाओं पर केंद्रित स्कीमों के लिए अतिरिक्त आवंटन और भारत-EU ट्रेड एग्रीमेंट की भी तारीफ की। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि लगातार आर्थिक विकास के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा सरकारी निवेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ताकतों से मुकाबला करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सीनियर सिटिजन्स और युवाओं के जीवन में साफ सुधार होना चाहिए।

शिक्षा पर चिंता, GDP खर्च का 6 परसेंट करने की मांग

गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन एक अच्छा संकेत है, लेकिन कुल खर्च GDP के 4.1 से 4.6 परसेंट के बीच है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 6 परसेंट के टारगेट से कम है। उन्होंने स्कूल फीस में लगातार बढ़ोतरी, पिछले कुछ सालों में 90,000 से ज़्यादा स्कूलों के बंद होने और सरकारी स्कूलों में भरोसे में कमी पर चिंता जताई। शिक्षा के कमर्शियलाइज़ेशन को संविधान के आर्टिकल 21-A की भावना के खिलाफ बताते हुए, उन्होंने एक स्वतंत्र शिक्षा आयोग बनाने की मांग की। उन्होंने सरकारी स्कूलों में सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने, सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी संस्थानों में कराने के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और एजुकेशन-एम्प्लॉयमेंट-एंटरप्रेन्योरशिप क्लस्टर बनाने का सुझाव दिया।

हेल्थ पर खर्च ‘काफी नहीं’

हेल्थ सेक्टर पर, उन्होंने एलाइड हेल्थ संस्थानों को बढ़ाने, आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और आयुष्मान भारत स्कीम की तारीफ की। लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बीमारियों के बोझ को देखते हुए, GDP का लगभग 1.9 परसेंट सरकारी हेल्थ खर्च काफी नहीं है। उन्होंने सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, पिछड़े इलाकों के अस्पतालों के लिए टैक्स में छूट और आयुष्मान भारत कवरेज बढ़ाने की मांग की।

सीनियर सिटिजन, महिलाओं और MSMEs के लिए सुझाव

लगभग 15 करोड़ सीनियर सिटिजन के योगदान का जिक्र करते हुए, उन्होंने किराए और टैक्स में राहत और बैंक डिपॉजिट पर ज्यादा सुरक्षित ब्याज की मांग की। महिला एम्पावरमेंट के बारे में, उन्होंने लखपति दीदी और शी-मार्ट स्कीम की तारीफ की और महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेज के लिए सुरक्षित वर्कप्लेस, चाइल्डकेयर और सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने MSME सेक्टर के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और एक मज़बूत डेवलपमेंट बैंक बनाने की मांग की।

मोहाली सेमीकंडक्टर लैब के लिए स्पेशल पैकेज की मांग

पंजाब की इंडस्ट्रियल क्षमता का ज़िक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मज़बूत करने से युवाओं का माइग्रेशन रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने मोहाली में सेमीकंडक्टर लैब (SCL) को पूरी तरह से मॉडर्न फैब्रिकेशन फैसिलिटी में बदलने के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मांगा। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ़ पंजाब की मांग नहीं है, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता का सवाल है।” अपनी स्पीच के आखिर में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी का असली फ़ायदा क्लासरूम, हॉस्पिटल, खेत और घरों तक पहुंचना चाहिए। “जब वेलफेयर हर ज़िंदगी तक बराबर पहुंचता है, तो भरोसा मज़बूत होता है और इनक्लूसिव डेवलपमेंट एक सच्चाई बन जाता है।”

