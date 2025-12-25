Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Business
    3. | सिग्नेचर ग्लोबल गुरुग्राम में नई आवासीय परियोजना में 4,800 करोड़ रुपए का करेगी निवेश

सिग्नेचर ग्लोबल गुरुग्राम में नई आवासीय परियोजना में 4,800 करोड़ रुपए का करेगी निवेश

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 02:11 PM

signature global to invest 4 800 crore in a new residential project gurugram

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल मजबूत उपभोक्ता मांग के मद्देनजर कारोबार विस्तार की रणनीति के तहत गुरुग्राम में एक लक्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रियल एस्टेट कंपनी ने हाल ही में 13.56 एकड़ में फैली एक नई...

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल मजबूत उपभोक्ता मांग के मद्देनजर कारोबार विस्तार की रणनीति के तहत गुरुग्राम में एक लक्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रियल एस्टेट कंपनी ने हाल ही में 13.56 एकड़ में फैली एक नई परियोजना ‘सर्वम एट डीएक्सपी एस्टेट' का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 37डी में द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित इस परियोजना में 1,798 अपार्टमेंट होंगे। पहले चरण में कंपनी कुल इकाइयों में से 50 प्रतिशत को तीन से चार रुपए प्रति इकाई की कीमत में बिक्री के लिए पेश कर रही है। 

सिग्नेचर ग्लोबल के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस परियोजना के विकास में कुल निवेश करीब 4,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।'' कंपनी इस निवेश की मुख्य राशि आंतरिक स्रोतों से जुटाएगी, जिसमें ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि भी शामिल है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और परियोजना के 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है।  

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!