वेदांता का मार्च तिमाही में एल्युमिनियम, जिंक का उत्पादन बढ़ा, लौह अयस्क उत्पादन घटा

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही के लिए शुक्रवार को मिला-जुला परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया। आलोच्य अवधि में कंपनी का एल्युमिनियम और जस्ता उत्पादन बढ़ा, जबकि लौह अयस्क, इस्पात और तेल एवं गैस का उत्पादन...

नई दिल्लीः खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही के लिए शुक्रवार को मिला-जुला परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया। आलोच्य अवधि में कंपनी का एल्युमिनियम और जस्ता उत्पादन बढ़ा, जबकि लौह अयस्क, इस्पात और तेल एवं गैस का उत्पादन घटा।

कंपनी के अनुसार, समीक्षाधीन तिमाही में कुल एल्युमिनियम उत्पादन में दो प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि जिंक इंडिया के खनन धातु उत्पादन में भी दो प्रतिशत का इजाफा हुआ। तेल एवं गैस खंड में, कंपनी का औसत दैनिक सकल परिचालित उत्पादन मार्च तिमाही में 15 प्रतिशत घटकर 81,500 बैरल तेल प्रति दिन रह गया।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि मार्च तिमाही में बिक्री-योग्य लौह अयस्क उत्पादन में तीन प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि बिक्री-योग्य इस्पात उत्पादन में एक प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह दक्षता बढ़ाने, पैमाना विस्तार करने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित है। वैश्विक प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी समूह वेदांता के कारोबार में महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा संक्रमण धातुएं, तेल एवं गैस और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

