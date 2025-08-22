ऋण स्वीकृति के लिए आपके वेतन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है क्रेडिट हिस्ट्री?

पर्सनल लोन स्वीकृति के लिए ऋणदाता आवेदक की सैलरी से ज़्यादा उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को प्राथमिकता देता है। इस लेख में आप क्रेडिट स्कोर के महत्व के बारे में जानेंगे।

एक विश्वसनीय ऋणदाता हमेशा ऋण स्वीकृति के समय आवेदकों के वेतन से अधिक उनकी क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) को प्राथमिकता देता है। निस्संदेह, यह साफ है कि अच्छा वेतन होने पर पर्सनल लोन पाना आसान होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय दुनिया में दो चीजें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं—क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट। जब कोई ऋणदाता आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, तो उसे आपके ऋण चुकाने के पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है। आपका लोन कितनी जल्दी स्वीकृत होगा, यह पूरी तरह आपकी क्रेडिट योग्यता (Creditworthiness) पर निर्भर करता है। इसलिए उनकी प्राथमिकता हमेशा आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री होती है, न कि वेतन का आकार।



क्रेडिट योग्यता का महत्व

जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो ऋणदाता का मुख्य सवाल यही होता है कि क्या आप इसे समय पर चुका पाएंगे। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यह दर्शाती है कि आप कितना जिम्मेदार और भरोसेमंद हैं, जबकि आपकी वर्तमान सैलरी केवल आपकी क्षमता दिखाती है। कम आय होने के बावजूद समय पर भुगतान करने का रिकॉर्ड होना कम जोखिमभरा होता है। वहीं, उच्च वेतन होने पर भी यदि भुगतान इतिहास खराब है तो लोन अस्वीकार हो सकता है। इसलिए लोन प्रदाता की पात्रता शर्तों को पहले से समझ लेना ज़रूरी है।

क्रेडिट हिस्ट्री आपके वित्तीय व्यवहार को दर्शाती है

किसी भी बैंक या ऑनलाइन लेंडर को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर आपके वित्तीय व्यवहार की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। क्रेडिट रिपोर्ट में आपके पिछले और वर्तमान खातों व भुगतान का विस्तृत ब्यौरा होता है। जिम्मेदारी से ऋण प्रबंधन और समय पर भुगतान करने की आदत आपके वित्तीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अनुभवी ऋणदाता आसानी से समझ लेते हैं कि आप वित्तीय जिम्मेदारियों को कितना प्राथमिकता देते हैं। एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति समय पर ऋण चुका देता है, इसलिए वह ऋणदाता के लिए कम जोखिमभरा होता है, भले ही उसका वेतन अधिक न हो। इसके विपरीत, यदि रिपोर्ट में डिफॉल्ट, लेट पेमेंट या दिवालियापन जैसी प्रविष्टियां हों तो उच्च आय होने पर भी लोन अस्वीकृत हो सकता है।

आपका Debt-to-Income Ratio (DTI) भी अहम है



निश्चित रूप से आपकी सैलरी DTI निर्धारित करने में भूमिका निभाती है, लेकिन केवल उच्च आय पर्याप्त नहीं है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप मौजूदा ऋण को अपनी आय के अनुपात में कितना अच्छी तरह संभालते हैं। यदि किसी के पास अधिक वेतन है लेकिन कई चालू लोन हैं, तो उसका DTI खराब होगा। वहीं, कम वेतन लेकिन कम ऋण वाला व्यक्ति बेहतर स्थिति में होगा।

साथ ही, ऋणदाता केवल DTI का आंकड़ा ही नहीं देखते बल्कि यह भी जांचते हैं कि ऋण किस प्रकार का है और उसका भुगतान कैसे किया गया है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा का उपयोग और लेट पेमेंट होना उच्च जोखिम दर्शाता है। जबकि गृह-ऋण जैसी बड़ी जिम्मेदारियों का समय पर भुगतान करने का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है।

भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अनुमान



किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा संकेत उसके पिछले व्यवहार से मिलता है। यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट लगातार समय पर भुगतान, जिम्मेदार क्रेडिट उपयोग और विविध क्रेडिट मिश्रण दर्शाती है, तो ऋणदाता मान सकते हैं कि आप भविष्य में भी यही पैटर्न बनाए रखेंगे। इससे वित्तीय संस्थानों को भविष्य का अनुमान लगाने में आसानी होती है।

बेहतर ब्याज दर और लोन शर्तों का लाभ



अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री न केवल लोन स्वीकृति की संभावना बढ़ाती है, बल्कि बेहतर ब्याज दर और अनुकूल शर्तों के द्वार भी खोलती है। कम जोखिम वाले ग्राहकों को ऋणदाता आकर्षक शर्तें देते हैं जिससे लंबे समय में काफी बचत होती है। यदि क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो केवल उच्च आय होने से अनुकूल शर्तें नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज दर, कड़े नियम या लोन अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।



मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री से भरोसा बढ़ता है

यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत है, तो ऋणदाता का भरोसा आसानी से जीतना संभव है। उनके नजरिए में आप अधिक विश्वसनीय और वित्तीय रूप से जिम्मेदार लगते हैं। हालांकि अधिक वेतन वाला व्यक्ति अल्पकालिक और दीर्घकालिक लोन के लिए उपयुक्त दिख सकता है, लेकिन वास्तविक विश्वसनीयता क्रेडिट हिस्ट्री ही तय करती है।

निष्कर्ष

स्वस्थ आय केवल नींव का काम करती है, लेकिन पूरी संरचना का सबसे अहम हिस्सा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। यही बताती है कि आप समय पर लोन चुका पाएंगे या नहीं। इसीलिए ऋणदाता आपके वेतन से पहले क्रेडिट हिस्ट्री को प्राथमिकता देते हैं और उसी आधार पर लोन स्वीकृत करते हैं।