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Aaj Ka Good Luck (7th  April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 06:33 AM

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Aaj Ka Good Luck (7th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। सही उपाय अपनाने से भाग्य को और मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक...

Aaj Ka Good Luck (7th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। सही उपाय अपनाने से भाग्य को और मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय।

Aaj Ka Good Luck (7th  April 2026): 7 अप्रैल 2026 का दिन सही दिशा में प्रयास करने वालों के लिए भाग्य को मजबूत करने का अवसर है। छोटे-छोटे उपाय अपनाकर आप न केवल अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं, बल्कि सफलता और समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सच्ची नीयत और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा उपाय है।

मेष (Aries)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें।

वृषभ (Taurus)
गुडलक: आर्थिक मामलों में सुधार और धन लाभ के योग।
उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)
गुडलक: नई योजनाएं सफल होंगी और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा।
उपाय: हरे मूंग का दान करें और गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer)
गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध का दान करें।

सिंह (Leo)
गुडलक: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मान-सम्मान मिलेगा।
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें, सूर्य मंत्र का जाप करें।

कन्या (Virgo)
गुडलक: करियर में स्थिरता और योजनाओं में सफलता।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं और “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें।

तुला (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मधुरता और आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)
गुडलक: छुपे हुए अवसर मिल सकते हैं, धन लाभ संभव।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा और करियर में नए मौके मिलेंगे।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा, रुके काम पूरे होंगे।
उपाय: काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)
गुडलक: नए विचार सफलता दिलाएंगे, सामाजिक मान बढ़ेगा।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें और शनि देव की पूजा करें।

मीन (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और पीली मिठाई का दान करें।

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