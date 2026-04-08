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Aaj Ka Good Luck (9th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 07:07 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (9th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। 9 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए कार्य भी पूरे...

Aaj Ka Good Luck (9th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। 9 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और खास उपाय।

आज का दिन सही उपायों के साथ आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनाने के लिए छोटे-छोटे ज्योतिषीय उपाय अपनाएं और अपने दिन को सफल बनाएं। नियमित रूप से राशिफल पढ़ने से आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

मेष राशि (Aries)
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।
गुडलक उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
गुडलक उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और चावल का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)
करियर में नए अवसर मिलेंगे।
गुडलक उपाय: हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें।

कर्क राशि (Cancer)
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
गुडलक उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र पहनें।

कन्या राशि (Virgo)
कामकाज में सफलता मिलेगी।
गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला राशि (Libra)
संबंधों में मधुरता आएगी।
गुडलक उपाय: इत्र या सुगंध का उपयोग करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुप्त लाभ मिलने के योग हैं।
गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा।
गुडलक उपाय: पीले फल का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)
कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी।
गुडलक उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
नई योजनाएं सफल होंगी।
गुडलक उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
आध्यात्मिक उन्नति होगी।
गुडलक उपाय: विष्णु भगवान का स्मरण करें और पीला वस्त्र पहनें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

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