आज का पंचांग- 22 मार्च, 2026

Edited By Sarita Thapa,Updated: 22 Mar, 2026 07:38 AM
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1948, दिनांक: 1 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 2, सूर्योदय: प्रात: 6.33 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.36 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: भरणी (रात 10.43 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र कृतिका, योग: वैधृति (बाद दोपहर 3.42 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा: मेष राशि पर (22-23 मार्च मध्य रात 4.14 तक) तथा तदोपरांत वृष राशि पर प्रवेश करेगा।। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: दमनक चतुर्थी, श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत, राष्ट्रीय शक सम्वत 1948 एवं राष्ट्रीय शक चैत्र मासारंभ, विश्व जल दिवस।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा मेष में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ