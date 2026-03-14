आज का पंचांग- 14 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Mar, 2026 07:19 AM
Aaj Ka Panchang: 14 मार्च 2026, शनिवार चैत्र कृष्ण तिथि दशमी (प्रात: 9.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी
विक्रमी सम्वत् : 2082, चैत्र प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 23 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 24, सूर्योदय: प्रात: 6.43 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.31 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (14-15 मध्य रात 4.49 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र श्रवण, योग: वरियान (प्रात: 10.43 तक) तथा तदोपरांत योग परिध, चंद्रमा : धनु राशि पर (प्रात: 9.33 तक) तथा तदोपरांत मकर राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (प्रात: 9.11 तक)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: विक्रमी चैत्र संक्रान्ति, सूर्य 14-15 मध्य रात 1.01 (जालंधर टाइम) पर मीन राशि पर प्रवेश करेगा, मेला बाबा बालक नाथ (हिमाचल) शुरू।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा धनु में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में