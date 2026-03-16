आज का पंचांग- 16 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Mar, 2026 07:13 AM

Aaj Ka Panchang: 16 मार्च 2026, सोमवार चैत्र कृष्ण तिथि द्वादशी (प्रात: 9.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

Aaj Ka Panchang: 16 मार्च 2026, सोमवार चैत्र कृष्ण तिथि द्वादशी (प्रात: 9.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, चैत्र प्रविष्टे 3, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 25 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 6.41 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.32 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: धनिष्ठा (16 मार्च दिन-रात तथा 17 को प्रात: 6.22 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र शतभिषा, योग: शिव (प्रात: 7.49 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्ध, चंद्रमा: मकर राशि पर (सायं 6.14 तक) तथा तदोपरांत कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक शुरू होगी (सायं 6.14 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: सोम प्रदोष व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा मकर में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में