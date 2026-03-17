आज का पंचांग- 17 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 17 Mar, 2026 07:33 AM

Aaj Ka Panchang: 17 मार्च 2026, मंगलवार चैत्र कृष्ण तिथि त्रयोदशी (प्रात: 9.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी

Aaj Ka Panchang: 17 मार्च 2026, मंगलवार चैत्र कृष्ण तिथि त्रयोदशी (प्रात: 9.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, चैत्र प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 27, सूर्योदय: प्रात: 6.40 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (17 मार्च दिन-रात तथा 18 को प्रात: 6.09 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: सिद्ध (प्रात: 8.15 तक) तथा तदोपरांत योग साध्य, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 9.23 से लेकर रात 8.56 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: वारूणी पर्व (सूर्योदय से प्रात: 9.23 तक), मासिक शिवरात्रि व्रत, मेला पृखुदक (पिहोवा तीर्थ), मेला गुप्त गंगा (अखनूर, जम्मू कश्मीर) प्रारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में