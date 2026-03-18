आज का पंचांग- 18 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 18 Mar, 2026 09:22 AM

Aaj Ka Panchang: 18 मार्च 2026, बुधवार चैत्र कृष्ण तिथि चतुर्दशी (प्रात: 8.26 तक) तथा तदोपरांत तिथि अमावस

Aaj Ka Panchang: 18 मार्च 2026, बुधवार चैत्र कृष्ण तिथि चतुर्दशी (प्रात: 8.26 तक) तथा तदोपरांत तिथि अमावस

विक्रमी सम्वत् : 2082, चैत्र प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 27 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 28, सूर्योदय: प्रात: 6.38 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.34 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा भाद्रपद (18 मार्च दिन-रात तथा 19 को प्रात: 5.21 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग: शुभ (18-19 मध्य रात 4.01 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (रात 11.36 तक) तथा तदोपरांत मीन राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल : दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: पितृ कार्येसु अमावस (प्रात: 8.26 के उपरांत)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में