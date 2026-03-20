आज का पंचांग- 20 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Mar, 2026 08:09 AM
Aaj Ka Panchang: 20 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र शुक्ल तिथि द्वितीया (20-21 मार्च मध्य रात 2.31 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 7, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 29 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 30, सूर्योदय: प्रात: 6.36 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.35 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रेवती (20-21 मध्य रात 2.28 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: ब्रह्म (रात 10.15 तक) तथा तदोपरांत योग ऐंद्र, चंद्रमा: मीन राशि पर (20-21 मध्य रात 2.28 तक) तथा तदोपरांत मेष राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक रहेगी (20-21 मध्य रात 2.28 तक), 20-21 मध्य रात 2.28 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: चंद्र दर्शन, उत्तर गोलारंभ, महाविषुव दिवस, जमातुल विदा (मुस्लिम)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा मीन में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में