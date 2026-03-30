आज का पंचांग- 30 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 30 Mar, 2026 06:58 AM

Aaj Ka Panchang: 30 मार्च 2026, सोमवार चैत्र शुक्ल तिथि द्वादशी (प्रात: 7.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

Aaj Ka Panchang: 30 मार्च 2026, सोमवार चैत्र शुक्ल तिथि द्वादशी (प्रात: 7.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 9 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 10, सूर्योदय: प्रात: 6.23 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.42 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मघा (बाद दोपहर 2.48 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग: शूल (सायं 4.51 तक) तथा तदोपरांत योग गण्ड, चंद्रमा: सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात) बाद दोपहर 2.48 तक जन्मे बच्चे को मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : सोम प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, श्री विष्णु दमनोत्सव।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा सिंह में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मेष में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में