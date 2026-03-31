आज का पंचांग- 31 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 31 Mar, 2026 07:26 AM
Aaj Ka Panchang: 31 मार्च 2026, मंगलवार चैत्र शुक्ल तिथि त्रयोदशी (प्रात: 6.57 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी।
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 10 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 11, सूर्योदय: प्रात: 6.22 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.42 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी (बाद दोपहर 2.21 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग: गण्ड (बाद दोपहर 3.42 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा: सिंह राशि पर (रात 9.33 तक) तथा तदोपरांत कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : श्री महावीर जयन्ती (जैन), दमनक चतुर्दशी।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा सिंह में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में